Greta Thunberg over haar eigen ego-documentaire: ‘Laat zien dat ik geen boos of naïef kind ben!’

Greta Thurnberg is terug van (nooit) weggeweest! De Zweedse milieuactiviste heeft nu namelijk haar eigen film. Daarin laat ze naar eigen zeggen “haar echte zelf” zien en kunnen we volgens persbureau Reuters allemaal concluderen dat ze geen “boos of naïef kind” is.

De Thurnberg-film ‘I Am Greta’ volgt de Zweedse milieuactivist vanaf het moment dat ze besloot om te spijbelen van haar school om zich in te zetten als milieuactivist.

Volgens Thurnberg krijgen we in de documentaire een eerlijk beeld van haar te zien, en niet het boosaardige beeld dat de media volgens haar van de jonge dwarsligger heeft gecreëerd. Het moet dan ook gek lopen als de docu niet vol zit met verrassende plotwendingen…

Liever omschrijft Thurnberg, die overduidelijk werkt aan een nieuw imago, zichzelf als “verlegen” en een beetje een “nerdy persoon.

Thurnberg vervolgt:

“Sommige mensen zeggen dat ik niet voor mezelf denk of dat iemand anders mijn toespraken schrijft. In de film kun je zien dat dat echt niet waar is.”

U snapt het al: u bent nu vast weer helemaal bijgepraat.