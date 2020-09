Halsema maakt zich klaar voor ‘revolutionaire stap’: Amsterdam wil officiële excuses aanbieden voor slavernij

Het Amsterdamse stadsbestuur liet haar verre voorgangers onderzoeken: in hoeverre waren zij betrokken bij de slavernij? Uit het onderzoek blijkt dat de vroegere bestuurders van Amsterdam wel degelijk een rol speelden bij de slavenhandel en dus de slavernij. Burgemeester Halsema voelt zich nu geroepen om excuses aan te bieden hiervoor. Gaat Amsterdam een primeur boeken binnen de slavernijdiscussie in Nederland?



De Volkskrant is van mening dat Halsema namens de stad Amsterdam excuses gaat aanbieden. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de vroegere bestuurders van Amsterdam een rol speelden in de slavernij, en schijnbaar nogal een grote rol. Reden genoeg dus voor Halsema om officiële excuses te gaan aanbieden.

‘Ik voel een verantwoordelijkheid. Niet om de geschiedenis ongedaan te maken, wel om de gevolgen van ons gedeelde slavernijverleden in het heden te bestrijden en het héle verhaal te vertellen.’

Nee, Amsterdam zou niet de eerste stad in de wereld zijn die haar excuses aanbiedt. Londen, Liverpool en Charleston hebben dit al eerder gedaan. Liverpool deed dit al in 1999! De landen Ghana en Benin hebben overigens ook al hun excuses aangeboden voor de misstanden uit het verleden.

De grootste angst die critici hebben is natuurlijk dat men vreest voor de roep om schuldbetalingen. Want als een land of stad eenmaal officiële excuses heeft aangeboden kunnen de slachtoffers in dit verhaal natuurlijk om een vergoeding vragen. Volgens hoogleraar Veraart hoeven we hier niet bang voor te zijn.

‘Nog afgezien van verjaring, om schade in het privaatrecht te vergoeden, is een causaal verband nodig tussen de slavenhandel van toen en individueel leed van nu. Dat aantonen is juridisch vrijwel onmogelijk.’