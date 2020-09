Hèhè, dat werd tijd: Belastingdienst gaat gedupeerden toeslagenaffaire vóór eind 2021 compenseren

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen zegt namens de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst dat de 8.300 gedupeerde ouders vóór eind 2021 geholpen moeten zijn. In maart hoopt zij duidelijkheid te kunnen geven over het dossier en wanneer ze compensatie ontvangen. Ouders met acute financiële problemen worden direct geholpen en kunnen aanspraak maken op een fonds.



Op 18 augustus schreef ik al over de opgelopen vertraging bij het afhandelen van de toeslagenaffaire, en dat men er goed aan zou doen om alvast een soort noodfonds beschikbaar te stellen voor iedereen die niet zo lang kan wachten. Ik denk niet dat ze het hebben gelezen (laat staan dat toe zouden geven), maar ze komen nu dus in ieder geval wel met exact dezelfde noodoplossing!

Dit betekent voor nu dat zo’n 80 ouders direct zullen worden gecompenseerd, omdat zij (door toedoen van de Belastingdienst dus) uit huis dreigen te worden gezet of geen boodschappen meer kunnen doen voor hun gezin. Nog eens 170 ouders kampen al jaren met een “schrijnende situatie” en worden voor het einde van dit jaar nog geholpen. Iedereen die nu in financiële nood zit of dreigt te raken, kan aanspraak maken op maximaal 500 euro (of hoger, na overleg) uit de pot van de noodregeling.

De Belastingdienst lijkt eindelijk weer een beetje empathie op te kunnen brengen voor de gedupeerden en de toeslagenaffaire echt af te willen handelen. Wie acuut in de problemen komt kan dus geld krijgen en moet nog even wachten op het echte compensatiebedrag. Dat is wat mij betreft een redelijke oplossing voor de korte termijn, want het gaat hier in totaal om ongeveer 8.300 gedupeerden. Nou hoop ik maar dat ze bij de Belastingdienst niet vervelend gaan doen over allerlei aan te leveren bewijzen zodra iemand aanspraak wil maken op dat fonds. Dan krijgen ze hun geloofwaardigheid de eerst komende tijd écht niet terug.