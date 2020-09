Het domste wat je kunt doen! Minister De Jonge sluit teststraat Schiphol en krijgt felle kritiek van Tweede Kamer

Hier hebben we weer een goed voorbeeld van hoe diverse onderdelen van onze overheid, zelfs binnen één ministerie, langs elkaar heen praten en verschillende signalen afgeven. RIVM-baas Jaap van Dissel pleit voor een avondklok voor horeca en studenten omdat daar de meeste besmettingen plaatsvinden. En tegelijkertijd zet zorgminister Hugo de Jonge de teststraat op Schiphol stop, waardoor we het virus mogelijk ongezien blijven importeren!

Hier valt toch zo geen touw meer aan vast te knopen? Als mensen uit risico-gebieden straks aankomen en zich niet meer hoeven te laten testen maar het virus wel hebben, dan is het effect toch duidelijk? Zij besmetten anderen, die gaan geheid een keer naar het café en binnen de kortste keren is er weer een uitbraakje.

De horeca zit dan straks met een avondklok of krijgt een dikke boete. Met een beetje pech moeten ze uiteindelijk zelfs sluiten, omdat ze niet genoeg omzet kunnen genereren. En dat allemaal omdat, volgens de logica van Van Dissel, studenten zich maar niet willen gedragen en horeca-ondernemers laks met de regels omgaan.

Het is toch niet te bevatten dat er aan de ene kant moeilijk wordt gedaan over het voorrang geven aan mensen met zorg- en onderwijsberoepen. En we aan de andere kant gewoon een nieuw gapend gat gaan creëren, waar het virus onopgemerkt doorheen kan blijven komen?

Stel testen verplicht, stel quarantaine verplicht en maakt er de capaciteit voor vrij. Zo moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn volgens mij!