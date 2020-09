Hoekstra bereid te praten over meer financiële steun voor KLM! Maar geen cent extra voor de zorg

De afgelopen maanden is er al veel kritiek geuit op de steunfondsen van de overheid voor KLM. Oppositiepartijen vonden het niet kunnen dat er zulke slappe klimaateisen werden opgenomen in het steunpakket voor KLM, later ontstond er veel gedoe omdat er wel geld gaat naar KLM maar niet naar de zorg. En nu komt minister Hoekstra met de mededeling dat KLM wellicht zelfs nog meer financiële steun kan krijgen in de toekomst.





Er was veel te doen over het eerste steunpakket voor KLM, de linkse oppositie vond het niet kunnen – zeker niet ten overstaan van andere sectoren. Uiteindelijk bleek de ophef niet altijd even terecht, want het steunpakket is eigenlijk een lening, en het laten vallen van KLM zou een echt economische domper betekenen. Toch vonden er eindeloze debatten plaats over waarom KLM dit pakket niet verdiende.

Nu leek deze ‘storm’ eindelijk een beetje overgewaaid te zijn, tot vandaag! Hoekstra spreekt namelijk ineens over een geldinjectie voor KLM, mocht blijken dat de leningen niet voldoende zijn.

Wat betekent dat de linkse kameraden in de Kamer weer lekker kunnen fulmineren voor de bühne. Want alle andere sectoren worden niet in de watten gelegd. Maar de CO2-veelvraat kan wel rekenen op steun van de overheid, en dat is natuurlijk niet eerlijk.

“We hebben steeds gezegd dat het in de eerste fase om leningen gaat, maar dat de mogelijkheid wel degelijk bestaat dat er ook echt geld, dus niet een lening, in de onderneming gestopt moet worden”, zegt Hoekstra, die er meteen wel bij meldt dat daar voorwaarden aan verbonden zullen zijn. Welke dat precies worden, daar wil hij de komende weken en maanden over praten. “We doen dit allemaal om de onderneming te laten overleven en zo veel mogelijk banen te behouden.”