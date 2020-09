Hoppa! Artikel 12-procedure gestart tegen Akwasi: burgers hopen OM te dwingen tot vervolging

Veertien burgers starten een artikel 12-procedure om het Openbaar Ministerie alsnog onze Dichter des Vaderlands te laten vervolgen. Via een artikel 12-procedure hopen ze het OM te verplichten om Akwasi als voor de rechter te krijgen. Het OM heeft zich eerder al uitgesproken over Akwasi, en inderdaad werd hij schuldig bevonden aan opruiing, maar vervolgd werd hij niet: hij moest alleen sorry zeggen.



Volgens advocaat Richard van der Weide zijn zijn cliënten niet blij met de uitspraak van het OM. Zij houden een onveilig gevoel over door de uitspraak.

,,Cliënten vinden het zeer onbevredigend hoe de zaak is afgehandeld. Meneer Akwasi, die een heel groot bereik heeft, heeft in hun ogen excuses aangeboden voor iets, dat al een eigen leven is gaan leiden. De oproep tot geweld, want zo zien zij dat nog steeds, is reeds uitgegaan. Wat als het straks half november is en zij staan met hun kinderen of kleinkinderen bij een Sinterklaasintocht? Of zij spelen zelf voor Zwarte Piet? Kunnen zij dan geweld verwachten? Zij zijn daar zeer verontrust over.”

Nu hebben ze een punt dat het bereik van Akwasi enorm groot is, en met dat grote bereik van hem is het logisch dat zij dit tot oproep van geweld zien, er kan namelijk altijd iemand zich aangesproken voelen door de oproep van Akwasi. Wel is het zo dat Akwasi, ook al is hij niet echt veroordeeld, maandenlang al is kaltgestellt door de media. Ook dat kan men al als een straf zien. De vraag is wat deze burgers nu wel een passelijke straf vinden, want stel dat hij nu wel een straf krijgt is daarmee dan de kous af? Een geldboete of een taakstraf stelt natuurlijk ook niks voor, maar dat zijn de enige reële strafeisen.

Akwasi is al genoeg aangepakt door alles en iedereen, voor dit soort actiegroepen is het misschien slimmer om te kijken naar de toekomst. Want de Pietendiscussie gaat gewoon verder.

En eerlijk is eerlijk, ze komen wel een beetje over als snowflakes: ze voelen zich nu ‘onveilig’.

,,Mijn cliënten voelen onvrijheid en onveiligheid. Stel, iemand neemt de uitspraken van Akwasi wel serieus en die staat halverwege november klaar om Zwarte Piet iets aan te doen of de mensen die naar Sinterklaas komen? Zij willen in vrijheid het Sinterklaasfeest vieren en deze wijze van opruien is in hun ogen onacceptabel.”