Horecavereniging Eindhoven neemt zelf maatregelen tegen drukte: “Het gaat niet goed hier”

In Eindhoven heeft de lokale overheid ditmaal niks te maken met strengere maatregelen rondom het uitgaansleven in de stad. Koninklijke Horeca Eindhoven besluit namelijk om zelf extra maatregelen in te voeren, het gaat volgens de vereniging namelijk niet goed in de stad. Smalle straatjes en rebellerende jeugd zijn een gevaarlijke combinatie aldus de horecavereniging.



Om regionale maatregelen te voorkomen gaat de horecabranche zelf al strengere maatregelen invoeren, de stad wil geen regelgeving à la Amsterdam en besluiten daarom het heft in eigen hand te nemen. Eindhoven heeft een relatief klein uitgaanscentrum, met nauwe, smalle straten. Tel hierbij de jongeren op die lak hebben aan veel regels en je weet dat Eindhoven vroeg of laat dezelfde regels als Amsterdam kan verwachten.

Omdat veel horecaondernemers liever niet willen dat de deuren eerder dicht moeten besluiten ze om zelf de regels te verscherpen.

“Het probleem is dat hier veel jeugd komt en die zijn klaar met alle regels. Daarnaast is het een smal straatje. We moeten echt voorkomen dat we de Randstad achterna gaan en daarom moeten we de anderhalve meter en het verplicht zitten handhaven.”

Dit weekend gaat de horeca in Eindhoven experimenteren met stewards die mensen wijzen op de geldende regels, daarbovenop komt er extra cameratoezicht. Ook overweegt men om toegangspoortjes te plaatsen aan het begin van het uitgaansgebied, dit gebeurt normaliter ook bij Koningsdag, en heeft bewezen te werken.

Zo ziet men dat niet altijd alles vanuit de overheid hoeft te worden geregeld, ondernemers kunnen ook prima zelf de verantwoordelijkheid oppakken.