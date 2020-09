Hugo de Jonge ontpopt zich tot anti-racist: ‘Het valt niet mee met racisme in Nederland’

Tijdens de jaarlijkse Abel Herzberglezing kregen we inkijkje in de koers van het CDA onder Hugo de Jonge. Het CDA lijkt half mee te gaan in het narratief dat Nederland doordrenkt zou zijn van racisme. Ook gaat De Jonge mee in het linkse gezever over (neo)liberalisme. Zoals zo vaak zou het liberalisme de bron van al het kwaad zijn.



Van links zijn we het al gewend, al decennialang lopen zij te fulmineren tegen het liberalisme en doorgeslagen marktdenken. Maar ook Hugo de Jonge gruwelt van dit liberalisme. Maar is het nu wel verstandig om deze koers te varen voor het CDA? De VVD krijgt zo de kans om zich als enige liberale partij te profileren, en als we kijken naar de peilingen profiteren ze hier flink van. Liberalisme is al lang geen besmette term meer.

De Jonge doet ook een handreiking naar de anti-racismebeweging in Nederland; hij erkent dat ook Nederland in bepaalde mate een racismeprobleem heeft.

„Ik geloof oprecht niet dat er grote groepen Nederlanders zijn die zich bewust racistisch uitlaten, of die racisme goedkeuren. Maar dat is geen reden om te denken dat het wel meevalt. Het valt niet mee.”

De vraag is alleen hoe ver deze handreiking gaat, want de achterban van het CDA is vaak nog wel pro-Zwarte Piet. Als De Jonge nu ook het Pietenfeest in de ban gaat doen, maakt hij zich niet bepaald populairder bij zijn eigen achterban.

Misschien dat De Jonge meent dat hij een nieuwe groep kiezers kan aantrekken en daarom deze opvallende meningen uit, maar of het een slimme tactiek is zien we de komende maanden wel.