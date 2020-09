Huurders in nood! Coronacrisis zorgt voor flinke huurstijging

Gemiddeld betalen huurders 2,9% meer huur dan het jaar er voor. Dit is de grootste stijging sinds 2014, voor veel huurders wordt het bijna onbetaalbaar om in hun huidige woning te blijven. De huurprijsstijgingen van de afgelopen jaren, en de harde crisis door het coronavirus zijn de redenen dat het voor sommigen onbetaalbaar wordt.

In Rotterdam steeg de gemiddelde huurprijs met maar liefst 4,1%, de hoge inflatie van dit jaar is de voornamelijke reden dat de huurprijzen zoveel zijn gestegen. De maximaal toegestane huurstijging is gekoppeld aan de inflatie, dus de verhoging van de huurprijs kwam voor velen niet onverwacht maar was alsnog een bittere pil.

Voorzitter van de Woonbond, Marcel Trip, riep eerder dit jaar al dat de overheid de huurprijzen moest bevriezen. Helaas kreeg hij weinig gehoor vanuit Den Haag.

„De overheid moet met een noodpakket voor de huursector komen. Verruim de huurtoeslag, verlaag de huren en investeer in de bouw. Het zijn juist mensen met onzekere inkomsten die aangewezen zijn op huur. Door de crisis zal de vraag naar betaalbare huurwoningen alleen maar toenemen.”

Ook vanuit de Eerste Kamer wilde men dat de huurverhoging van 1 juli niet zouden doorgaan. Maar tot tweemaal toe heeft minister Ollongren de desbetreffende moties hiervoor naast haar neergelegd.