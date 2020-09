Hysterische Saskia Noort: ‘Een lelijk, laf land, dat feitelijk al geregeerd wordt door Wilders en Baudet’

Saskia Noort schrijft in haar column bij het AD dat Nederland “een lelijk, laf land” is, “dat feitelijk al geregeerd wordt door Wilders en Baudet”. Alle rationele argumenten wuift ze weg met één emotionele reactie: “Ondertussen slapen er kinderen op straat, (…)”. Over politiek gebaseerd op onderbuikgevoelens gesproken…

Ze vult de argumenten zo voor ons in en zegt: “Ja maar, ze hebben trauma’s. Ja maar, ze willen natuurlijk gezinshereniging. Ja maar, misschien zijn het terroristen, of worden ze dat, als ze later groot zijn. Ja maar, er komen toch weer nieuwe. Ja maar, het is hun eigen schuld, of hun ouders’ schuld, het is de schuld van deuggleuven, het is iedereens schuld, maar niet de mijne.”

Haar uiteindelijke argument raakt echt kant noch wal en is precies de reden waarom de in de volksmond geheten ‘anti-immigratie partijen’ in opmars zijn. Want volgens haar moeten we dít keer vluchtelingen uit de brand helpen, en daarná pas weer zoeken naar een structurele oplossing. Daarmee zeg je eigenlijk: ‘steek nog maar snel zo’n kamp in de fik, dan kijken we daarna wel naar een oplossing voor de rest’.

Maar dat zal Saskia Noort een worst wezen. Het maakt haar kennelijk ook geen hol uit of we überhaupt de capaciteit hebben om nog meer mensen op te kunnen vangen. En ervoor te zorgen dat ze een degelijk bestaan op kunnen bouwen. Dat zijn ook allemaal zorgen voor láter.

Nee, dan druk ik liever eerst op de stopknop en kijk ik dan wel naar een structurele oplossing. Anders maken we het onszelf alleen maar moeilijker. Dat is gewoon de harde realiteit.