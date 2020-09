Illegale feesten razend populair tijdens corona: kat en muis spel dreigt

Al wekenlang zie je dezelfde berichten voorbijkomen in het weekend: politie beëindigt illegaal feest. Overal in Nederland, zowel in de randstad als in de provincie, houdt men illegale feesten. Het huidige uitgaansleven is dusdanig ‘verpest’ door corona dat jongeren massaal overstappen naar illegale feesten. Gaat dit verschijnsel alleen maar vaker voorkomen nu regionale maatregelen overal strikter zullen worden?



Gisteren was het weer raak: in zowel Beverwijk als Voorhout werden illegale feesten beëindigd door de politie. Dit is niet voor het eerst dat de politie illegale feesten ontdekt en oprolt. Ook in de randstad heeft de politie genoeg te doen om dit soort activiteiten tegen te gaan.

De feesten verschillen enorm, van uit de hand gelopen bierschuurfeesten tot feesten met serieuze dj’s en apparatuur.

Nu de tweede coronagolf lijkt te beginnen, en de eerste maatregelen in bepaalde regio’s worden getroffen is de vraag of dit probleem zich vaker zal voordoen.

Als jongeren geen vertier kunnen maken in het uitgaansleven gaan ze hun eigen feesten maar beginnen. Bij dit soort feesten is er natuurlijk geen enkele controle of regelgeving, dus in potentie kunnen dit grote brandhaarden worden.

De komende weken zullen we dit soort dingen nog vaker voorbij zien komen. Het begint een kat en muis spel te worden zo.