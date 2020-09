Is Akwasi gehersenspoeld? Kan zich zijn verwijderde pro-geweld Tweets “niet meer herinneren”

Gisteren schreef De Dagelijkse Standaard over een reeks verwijderde Tweets van Akwasi. Deze riepen op tot geweld tegenover Sinterklaas en Zwarte Piet. Akwasi zelf tast volledig in het duister en kan zich de bewuste Tweets niet meer herinneren.

Of je nu voor of tegenstander bent van Zwarte Piet (het mag allemaal), oproepen tot geweld is natuurlijk nooit een optie. Toch bleek gisteren dat Akwasi daar al sinds 2012 een abonnement op heeft.

Om de heer Akwasi nog maar even te citeren aan de hand van zijn reeks Tweets:

“Gaat iemand nou nog Zwarte Piet neerknallen? Of moet ik het doen? […] Kan iemand dit jaar Sinterklaas van die boot schieten, ik leg €500 euro op zijn hoofd. // Braapp !!!. […] Zwarte Piet moet dood man, serieus #huurmoord. […] Wat lok ik uit als ik een zwarte piet vermoord?.”



Gelukkig voor Akwasi zelf kan hij zich zijn oproepen tot geweld niet meer herinneren. Maar de rapper lijkt al langer te lijden aan geheugenverlies. Want al in 2009 (drie jaar voor de bewuste bovenstaande uitspraken) zei Akwasi dat hij Sinterklaas haat “met zoveel passion dat als ik een kind had, ik hem / haar zou trainen om Sinterklaas te liquideren.”

Volgens Akwasi is het hele Sinterklaasfeest dan ook “hypocriete bullshit”. Dat kan en mag hij natuurlijk vinden, maar deze geweldbeluste drill rapper probeert zichzelf vooral voor te doen als een Gangstah waarmee de link naar het Sinterklaasfeest helemaal lijkt te verbleken…