‘Zielige’ Akwasi in verwijderde tweets: ‘Zwarte Piet moet dood. Serieus’

Vanmorgen berichtten wij dat Akwasi in een interview met het Algemeen Dagblad grote krokodillentranen huilde omdat een juf hem ooit “aquarium” noemde. Dat zal per ongeluk zijn gegaan, maar voor Akwasi was het bewijs dat de school voor hem geen “veilige” plek was.

De grootst mogelijke onzin, natuurlijk. Volstrekt belachelijk.

Wat wél zorgelijk is zijn tweets die Akwasi eerder online zette. Bart Nijman van GeenStijl vond ze en zette ze online. De tweets zijn ronduit schokkend en bewijzen dat Akwasi een bijzonder gewelddadige, zieke gast is.

Dus @Sandervandam2 vond wat screens, ik deed een search in @antonkarel z'n TL en vond er nog een paar, en na 1 RT zijn plots al deze oude geweldsfantasietjes en -oproepen tweetus deletus. https://t.co/4Y867VnD7i — Bart (@BartNijman) September 5, 2020

“Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen?” vraagt Akwasi op 12 november, 2011:

In een tweet gedateerd 31 augustus, 2012 schrijft Akwasi: “Elke dag als ik wakker word sla ik een kruis en zeg ik: FIRE BURN ZWARTE PIET.”

Even later werd die tweet gevolgd door de volgende tekst: “Zwarte Piet moet dood man. Serieus.”

Op 31 oktober, 2012 schreef hij vervolgens: “Wat lok ik uit als ik een zwarte piet vermoord?”

Nadat hij geëxposed werd verwijderde Akwasi deze tweets snel, maar ja, dat was te laat. De screenshots waren toen al genomen en online gezet.

Jammer, jongen. Volgende keer moet je toch echt wat sneller zijn.

Het ergste van dit alles is dat diezelfde Akwasi vervolgens in het AD klaagt: “Ik ben geschrokken van de haat en beledigingen die ik over me heen kreeg.”

Oh, echt joh? Omdat je zo tegen geweld bent enzo?