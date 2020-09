Ja hoor, daar komt het deugjournaal! Akwasi lanceert ‘Omroep ZWART’

Het moet een lastige keuze zijn geweest om tot een passende naam te komen. NPO WOKE was misschien ook een mooie geweest, maar uiteindelijk heeft het de racistische naam ‘Omroep ZWART’ gekregen. “Hoe snel hebben we een nieuwe omroep gestart, denk je? Word lid”, schrijven onder meer Akwasi, Bizzey, Dio, Vjeze Fur en Jamie Li op sociale media bij een foto van zichzelf met daarbij de vraag ‘Wakker?’. Bizar!

De enige informatie over de omroep, waar ‘iedereen wordt gehoord en gezien’, is dat zij worden gesteund door de merken Top Notch, Noah’s Ark, PATTA, Daily paper, Filling Pieces, Smib, Melkweg, Paradiso en Tony’s Chocolonely. Naast dus het feit dat de oprichter iemand is die anderen aan probeerde te zetten tot geweld tegen Zwarte Pieten en ze zelfs wilde (laten) vermoorden! Maar hij zei ‘sorry’ en dan vind het OM het allemaal dikke prima.

Nou, dat gaat leuk worden dus. Zo’n heetgebakerde (c)rapper met geweldfantasieën die samen met z’n vriendjes objectief en neutraal een omroep gaan opbouwen waar ‘iedereen wordt gehoord en gezien’. Geloof je het zelf?

En weet je wat? Ik vind het goed dat ze het doen. Laat ze die debiele denkbeelden maar breed uitmeten. Dan ziet iedereen met wat voor een gekte we te maken hebben in dit land en in de rest van de westerse wereld. Maar die merken krijgen in ieder geval geen geld (meer) van mij. 😉