Ja hoor, Kaag gooit weer 1 miljoen euro weg: ‘doneert’ voor noodhulp aan Griekenland’

Het is weer zo ver: de Nederlandse belastingbetaler mag zijn portemonnee trekken omdat Sigrid Kaag een ‘goed doel’ gezien heeft.

Ah kijk, Sigrid Kaag van D66 heeft weer een goed doel gevonden om uw en mijn belastinggeld aan te spenderen:

Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) doneert 1 miljoen euro voor noodhulp aan Griekenland na de brand in het opvangkamp Moria. Het geld is bedoeld om er migranten te kunnen opvangen en hen basisbehoeften, zoals voedsel en medische hulp, te geven.

Het is hartstikke leuk en belangrijk om mensen in nood te helpen. Maar dat kan prima op eigen initiatief van mensen zelf. Kaag doet alsof die 1 miljoen euro haar eigen geld is. Maar nee, het is belastinggeld. U en ik hebben daar keihard voor moeten werken, maar mevrouw gooit het hop, zo over de balk, zonder zich ook maar een minuut af te vragen of wij daar wel achter staan.

“We zijn solidair met de vluchtelingen en migranten en met de Grieken. Het is vreselijk dat zovelen in het opvangkamp, waar de omstandigheden al zo dramatisch waren, zijn getroffen door de branden. Onze prioriteit is nu om menswaardige opvang te bieden,” aldus Kaag.

Was deze vrouw maar eens “solidair” met Nederlanders. Want u en ik gaan er steevast, jaar na jaar, op achteruit. Tienduizenden gezinnen hebben moeite rond te komen. Aan het einde van iedere maand is het bikkelen voor deze gezinnen; er moet letterlijk op elke euro gelet worden, anders is er die laatste dagen voor het nieuw loon ontvangen wordt geen geld voor eten en drinken.

Maar mevrouw geeft 1 miljoen aan Moria. Want met ‘vluchtelingen’ die naar Europa willen komen om daar vervolgens op kosten van de belastingbetaler te leven is ze wél solidair.

