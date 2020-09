Johan Derksen bij VI: ‘we worden geterroriseerd door de cancel-hype’

Gisteren was Veronica Inside weer terug met zowel Genee, Van der Gijp en Derksen. En direct begon het goed: Derksen fulmineerde tegen de toenemende afrekencultuur in Nederland. Als je namelijk wat zegt op televisie wat bepaalde mensen niet bevalt, dan probeert deze groep mensen je direct van de buis te halen. Volgens Derksen is dit enorm zorgwekkend.

Derksen neemt zichzelf als voorbeeld: hij is zo beetje voor alles uitgemaakt; homofoob, racist, noem het maar op. Keer op keer probeert men hem van de buis te halen, gelukkig tot nu toe onsuccesvol. Maar op een gegeven moment heb je er geen zin meer in, als mensen maar continu proberen je te verwijderen van iets.



Derksen heeft helemaal gelijk in zijn korte betoog, de afrekencultuur in Nederland is te ver doorgeslagen. Het is ook van de zotten om te bedenken dat uitgerangeerde BN’ers zoals Boomsma het voor elkaar kunnen krijgen dat adverteerders zich terugtrekken.

De afrekencultuur gaat op lange termijn ervoor zorgen dat tal van mensen niet meer durven uit te komen voor hun eigen mening. De gedachtepolitie waar Theo van Gogh vroeger over praatte lijkt zo helaas werkelijkheid te worden.

Zelfcensuur gaat op deze manier bijna de norm worden, want je denkt wel drie keer na voordat je een mogelijk politiek incorrecte mening uit.