Johan Derksen is terug! “Akwasi is de klootzak die alles heeft veroorzaakt en krijgt nu prijs voor wangedrag”

Als je denkt dat Johan Derksen onder druk van John de Mol zijn toon heeft gematigd, dan heb je het mis! De besnorde briljant haalt opnieuw hard uit naar drill rapper Akwasi en noemt hem zelfs een klootzak.

Dat de rel rond eerdere uitspraken van Johan Derksen bijna het einde van Veronica Inside betekende, wil nog niet zeggen dat Derksen geen mening meer heeft over het beruchte FunX-talent.

Derksen snapt dan ook helemaal niets van het feit dat Akwasi een gesubsidieerde staatsaward in ontvangst mocht nemen:

“Híj (Akwasi – red.) is de klootzak die alles heeft veroorzaakt en voor zijn wangedrag krijgt hij nou een mooie prijs.”

Johan over besluit OM om Akwasi niet te vervolgen: 'Het is de wereld op zijn kop!' https://t.co/wEHkPxdHOS #veronicainside pic.twitter.com/9USuCWeWbP

De bejaarde bromsnor is zeker nog niet uitgeraasd en vervolgt zijn betoog op typisch Derksiaanse wijze:

“Ik heb hem op de Dam gezien, daar heeft hij als een hysterische idioot staan schreeuwen. Schandalig, werkelijk. En dan vind ik het nóg erger dat een hele groep Nederlanders daarbij staat te applaudisseren en te juichen, en dat de burgemeester van Amsterdam het glimlachend staat te zien: ’haha, kijk mijn mensen nou eens’. En dan komt er een officier van justitie, die zegt: ’Meneer is volledig strafbaar, maar ik zit in een comité met jongens van het zwarte pieten-comité. Als hij belooft dat hij het nooit meer doet, is het afgedaan.”