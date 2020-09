Maar ze zijn niet links hoor! ‘Jongerenzender’ NPO geeft Piet-hater Akwasi de FunX Power Award

Wannabe Zwarte Piet-kopschopper Akwasi kan blij zijn. FunX — de zogenaamde jongerenzender van de NPO — heeft hem een Power Award toegekend. Dit omdat hij zo zogenaamd “een held en het boegbeeld” geweest is in de strijd tegen racisme in Nederland.

De ‘rapper’ die nauwelijks kan rappen laat weten dat hij ontzettend “dankbaar [is] voor de erkenning en dat ze een Power Award in het leven geroepen hebben.” Hij gaat verder dat hij deze award graag wil “opdragen aan iedereen die weleens een vuist in de lucht heeft gegooid. Gooi ‘m nog hoger en raak de sterren aan.”

Och wat leuk. Aan iedereen die weleens een vuist in de lucht heeft gegooid? Dus zelfs voor mij? Want ja, toen ik nog honkbalde gooide ik ook weleens een vuist in de lucht als een teammaat of ikzelf een homerun sloeg.

Damn, nu ik erover nadenk gooi ik regelmatig een vuist in de lucht als ik voetbal kijk.

Telt dat ook?

Vast niet. Want je moet natuurlijk een zogenaamde anti-racist zijn. Tot voor kort dacht ik dat 90% van de bevolking dat was, maar volgens marxistische actievoerders niet. Nee, de enige echte anti-racisten zijn, aldus die links-extreme gekken, andere marxisten die niet kleurenblind zijn, maar alles dat blank is haten. Anti-racisme is dus, in de ogen van dat soort trieste figuren, niet anti-racistisch, maar racistisch tegen blanken.

Dat is waar Akwasi voor staat — en natuurlijk voor geweld tegen dat wat hem niet aanstaat, zoals Zwarte Piet.

En wat doet de NPO? Die geeft hem een mooie award. Een speciale Power Award, zelfs. Zoals Samira Tarrass en Ahmed Aarad het verwoorden:

Oproepen tot 'dekolonisatie' van Nederland, racistische leuzen en letterlijk oproepen tot 'in het gezicht trappen' van volwassenen en kinderen, levert dus een prijs op. Dit land is doodziek.https://t.co/kACg2YXp0z — Samira Tarrass (@Samira_Tarrass) September 17, 2020

Prijzen voor mensen die niets toevoegen en zaken alleen nog meer op scherp zetten. Is er minder racisme? Zijn er oplossingen gepresenteerd? Brengt Akwasi mensen nader tot elkaar? Gefeliciteerd @FunX

https://t.co/Z7yQTchf7A — Ahmed Aarad (@AhmedAarad) September 16, 2020

Afijn, lees ook dit stuk op GeenStijl. Dat veegt op schitterende wijze de vloer aan met de NPO-gekken én met Akwasi.

