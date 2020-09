Johan Derksen neemt het op voor Famke Louise: “Jinek had haar niet voor lul moeten laten staan!”

Steun voor Famke Louise vanuit onverwachtse hoek! Of misschien toch ook wel niet… RTL-bromsnor Johan Derksen neemt het op voor de 21-jarige influencer die eerder deze week zwaar onder vuur kwam te liggen na haar deelname aan de #IkDoeNietMeerMee-campagne op social media.

Over de deelname van Louise aan de illustere campagne van Willem Engels Virus Waarheid is genoeg gezegd en geschreven. Maar dat ze een dag later aan tafel ging zitten bij talkshowhost Eva Jinek schiet Derksen in het verkeerde keelgat. Ondanks de prima kijkcijfers had Louise namelijk nooit aan tafel moeten schuiven bij Jinek, aldus Derksen.

Dat niemand Louise heeft tegengehouden om aan tafel te gaan zitten bij Jinek neemt hij RTL en de redactie van Jinek dan ook zeer kwalijk:

“Je hebt als programma een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat meisje is gebeld, er is overleg mee geweest, ze hebben nog een voorgesprek gehad en ze wisten dat het meisje ging zitten oplezen van een blaadje […] Dan moet ook het programma zeggen: we laten het meisje niet zo voor lul staan.”

In het programma van Jinek verkondigde Louise in zweverige Jip en Janneketaal dat ze nog altijd achter haar filmpje stond waarin ze verkondigde niet meer mee te werken aan de coronamaatregelen. Een dag na de uitzending van Jinek liet Louise echter weten tóch niet langer achter haar uitspraken te staan. In een bericht op Instagram bood de influencer haar excuses aan en schreef ze dat ze zich in het vervolg beter wil laten informeren door experts.

Zelf zei Louise daarover:

“Al met al, niet mijn beste dag. Dit alles heeft geleid tot het feit dat ik alleen en onvoorbereid bij Jinek aan tafel schoof. Niemand heeft mij iets verplicht, maar toch dacht ik het verschil te kunnen maken”

En nu dus niemand minder dan Johan Derksen die achter Famke Louise gaat staan en een dikke sneer geeft naar de redactie van Jinek en de talkshowhost haarzelf.