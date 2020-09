Kaag tijdens overwinningstoespraak: Nederland moet haar soevereiniteit opofferen aan de EU

Zojuist hield Sigrid Kaag haar overwinningstoespraak, maar het leek eerder een speech voor een eurofiel-congres. Sigrid Kaag is helemaal in extase nadat ze de lijsttrekkersverkiezingen van D66 heeft gewonnen – haar overwinning kwam nu niet bepaald onverwacht aan, maar enfin. De toon is direct gezet, D66 onder Kaag wordt een soort van Timmerfrans aan de EU-anabolen.

D66 was natuurlijk altijd al extreem pro-EU – en zelfs pro federaal Europa – maar onder Kaag gaan we nog meer megalomane retoriek tegemoet dan we gewend zijn van onze Frans Timmermans.

In een jaar waar de EU nagenoeg onzichtbaar was is het nog maar de vraag of dit een slimme zet is. De EU had veel lof kunnen verdienen als ze sterk op trad tijdens de coronacrisis, echter ontbrak enige vorm van leiderschap. Toch is Kaag duidelijk, Nederland moet haar macht afdragen aan de EU. Bij onze nationale vlag hoort nu eenmaal de sterren van de EU….

„Betekent dat een opoffering van nationale soevereiniteit? Ja, daar moeten we eerlijk over zijn”

Verder moeten politici het voortouw nemen volgens Kaag. Politici in Den Haag zijn teveel bezig met peilingen. Grappig dat ze dit zegt aangezien D66 bekend staat als de partij die met iedere wind meewaait.

„Als de peilingen laten zien dat sommige mensen geen prioriteit zien in het uitbannen van institutioneel racisme, dan zeg je dat Zwarte Piet alleen maar een traditie is.”