Kabinet gaat voor ‘gerichtere’ coronabestrijding: verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar regio’s

Premier Rutte en zorgminister De Jonge gaven wederom een update over het coronabeleid, en wijzigingen daarin, middels een persconferentie. De verantwoordelijkheden worden doorgeschoven naar de regio’s, die nu volgens Rutte “een grotere rol gaan spelen”. Verder wordt het huidige beleid voortgezet én enigszins gestroomlijnd.

Verpleeghuizen en zorgcentra lijken tot dusver een besmetting te hebben kunnen voorkomen. En om dat zo te houden, zullen juist in die centra méér tests plaats gaan vinden. Maar dit betekent volgens Hugo de Jonge niet dat de “andere” groep in de samenleving (de jongeren) meer de ruimte zal krijgen. Er verandert wat dat betreft dus vrij weinig.

Het is overigens nog maar de vraag of de huidige coronacijfers correct zijn. Mensen die in hun woning overlijden, worden zelden getest op corona als mogelijke oorzaak. Ziekenhuizen en het RIVM zien alleen positief geteste patiënten die zijn komen te overlijden, als ‘coronadoden’. Senioren die door corona verzwakt waren en de hittegolf er niet bij konden hebben, werden gerekend tot de sterfte als gevolg van de hittegolf.

Maar goed, verder met de persconferentie: De Jonge probeert ook, koste wat het kost, de druk op de GGD’s te doen laten afnemen. Hij hamert er wederom op dat er alleen moet worden getest bij klachten. En aan de ene kant snap ik hem wel, maar aan de andere kant begrijp ik de mensen die geen klachten hebben ook wel. Het stempeltje ‘negatief getest’ maakt je toch ‘veilig’ in de ogen van je sociale kring, ook al kan de persoon dan een dag later alsnog besmet zijn geraakt. Ik denk dan ook niet dat het aantal personen dat zich wil laten testen snel af zal nemen.