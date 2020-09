‘Kamerleden weten niets van Hongarije: het land koos voor het Westen, maar houdt de lijnen naar het Oosten open’

Nederland en Hongarije onderhouden al vele jaren uitstekende relaties op alle vlakken. Toch weten we eigenlijk maar bitter weinig van het land, maar oordelen wel…. Alle reden voor Frits Bosch om samen met Hongarije kenner László Marácz het zoeklicht op Hongarije te zetten. We doen dat in een aantal delen. Vandaag: kennis en begrip over Hongarije, of liever gezegd, het ontbreken daarvan.

Is de kennis van Nederlandse politici omtrent Hongarije toereikend? Is er voldoende begrip voor de positie van het land?

László Marácz: Dat zou beter kunnen meen ik. Er is amper enige objectieve kennis over Hongarije. Ik was één van de experts die deelnam aan de hoorzitting over de rechtsstatelijkheid in Polen en Hongarije, georganiseerd door de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken op 14 februari 2019. Het was duidelijk dat onze parlementsleden niet veel weten van de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. Kennis van die geschiedenis – vaak wordt nog steeds naar het Oostblok gerefereerd als men het over die regio heeft – is van wezenlijk belang om te kunnen begrijpen hoe deze regio van Europa zich ontwikkelt.

Ik heb de Kamerleden erop gewezen dat Hongarije als soeverein land de geopolitiek van koning St. Stefanus volgt die als koning van het rijk van het midden moest balanceren tussen het westerse Heilige Roomse Rijk en het oosterse Byzantium. St. Stefanus koos voor aansluiting bij het Heilige Roomse Rijk en werd Rooms-katholiek en niet Grieks-orthodox. Het land onderhield echter wel goede contacten met de Byzantijnse wereld. Hongarije heeft na het communisme in navolging van dit gidsprincipe gekozen om lid te worden van het Westen, maar zal de lijnen met het Oosten open houden.

Het is spijtig dat ook gemeenschappelijke Hongaars-Nederlandse zaken niet door onze politici worden opgemerkt. Ik denk niet dat iemand van de huidige parlementsleden kan vertellen wat de rol van Maria van Hongarije of admiraal Michiel de Ruyter in de gemeenschappelijke episodes van de Hongaars-Nederlandse geschiedenis is. Je mist zo de context van de Europese geschiedenis en het beleid wordt zo enkel gebaseerd op Europese normen en waarden, vaak niet eens op het Europees recht.

Is de kennis van de EU omtrent Hongarije toereikend. Is er voldoende begrip voor de positie van het land? Is het EU oordeel over het land gerechtvaardigd?

László Marácz: De EU bezit amper objectieve kennis over Hongarije. De EU is bezig met de opbouw van een imperium. De EU wil bevoegdheden naar zich toe trekken ten koste van lidstaten. Er zijn lidstaten die dit proces aandrijven zoals Duitsland en Frankrijk in de Duits-Franse as.

Er zijn lidstaten, zoals Hongarije, die tegendruk geven omdat ze beseffen dat ze alleen zo invloed kunnen houden op de ontwikkelingen en naast de Europese identiteit ook hun eigen identiteit kunnen beleven. Er is daarvoor in Brussel weinig begrip omdat hun houding haaks staat op het imperium. Er is alleen begrip in zoverre het door de realiteit wordt afgedwongen: Hongarije is sinds 2010 een oase van stabiliteit en staat garant voor gunstige macro-economische indicatoren. Daar zal men in Brussel ook rekening mee houden.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.