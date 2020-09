KOZP boekt volgend succes: Sinterklaasviering Curaçao gaat niet meer door

In het verleden was er al vaker kritiek op het Sinterklaasfeest in Curaçao, maar nooit werd de steun voor dit anti geluid zo groot dat de overheid zich ermee ging bemoeien, tot dit jaar. Vorig jaar werd er nieuw leven ingeblazen in de anti-Sinterklaasbeweging in Curaçao, door de Nederlandse KOZP. Wat een verrassing…



De overheid van Curaçao heeft besloten de subsidies voor de Sinterklaasviering stop te zetten, waarmee het einde van het feest in zicht is. De organisatie die normaliter de intocht zou regelen had in april al gemeld dit jaar geen intocht te doen, nu alle subsidies worden stopgezet voor het kinderfeest zal een nieuwe organisatie deze rol waarschijnlijk niet op zich nemen.

De overheid schrapt het feest omdat ze vinden dat bepaalde mensen worden gediscrimineerd.

“omdat mensen van kleur en Afrikaanse afkomst zich gediscrimineerd voelen”

De lange arm van Kick-Out Zwarte Piet blijkt machtiger te zijn dan mensen denken, immers niemand – en zeker overheden niet – zitten er op te wachten om gebrandmerkt te worden tot ‘racist’. En zo lijken de befaamde tactieken van KOZP zijn vruchten af te werpen.