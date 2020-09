‘Kun je niet gewoon terug de kast in?’ – COA houdt geweld tegen lhbt’ers onder de pet

Lhbt-asielzoekers in azc’s worden voortdurend bedreigd door andere asielzoekers. Dat wisten we al langer natuurlijk, maar het COA is actief bezig om meldingen (of aangifte) hiervan te ontmoedigen en zelfs bewust te frustreren! Het COA heeft liever dat de homo’s en transgenders eerst proberen om ‘terug in de kast’ te gaan. Zo niet, dan worden ze uiteindelijk gewoon overgeplaatst en mogen ze het nog een keer proberen.



In dit stukje wordt direct helder hoe groot het probleem waarschijnlijk is:

“Uit een enquête van LGBT Asylum Support onder tweehonderd asielzoekers, (…), blijkt dat ruim 85 procent van de lhbti-asielzoekers zich gediscrimineerd voelt. Meer dan 60 procent zegt dat zij de problemen niet met de speciaal aangestelde lhbti-vertrouwenspersoon kan bespreken. Daarnaast geeft meer dan 60 procent aan dat het COA geen gevolg geeft aan een melding van discriminatie. Ruim 44 procent wordt door het COA verzocht terug ‘in de kast’ te gaan.”

Met andere woorden: die mensen zijn hier helemaal niet veilig. En dan kunnen we met z’n allen wel blijven beweren dat Nederland zo tolerant is, maar die lhbt-haters blijven hier ook hangen. Sterker nog, daar halen we er iedere week óók meer van binnen!

In vijf jaar tijd heeft het COA er bar weinig aan gedaan om dit tegen te gaan. En waarschijnlijk kunnen ze ook niet zoveel. Een melding of aangifte doen bij de politie schiet namelijk niet erg op als het om asielzoekers gaat. Dat wordt toch weer een taakstrafje of de asielzoeker verdwijnt snel weer uit beeld. Terugsturen lukt al helemaal niet, dus hopen we met z’n allen (met name de VVD) maar gewoon dat het vanzelf weggaat.