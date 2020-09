Lange Frans negeert bewust coronaregels: ‘Ja, ik heb de meeste mensen de hand geschud’

Complotkoning Lange Frans kon gisteren weer even genieten van zijn korte moment of fame. Lange Frans heeft zichzelf omhoog kunnen werken als corona-verzetsheld. Naast dat hij gelooft in zo’n beetje alle onzin die Alex Jones verkondigt moet hij ook niks hebben van het Nederlandse coronabeleid. Daarom vertelde hij vol trots dat hij gisteren tijdens een demonstratie iedereen de hand heeft geschud. Een ware verzetsdaad dus…



Gisteren vond de zoveelste demonstratie plaats tegen het coronabeleid. Rapper/complotspuier Lange Frans was ook van de partij, hij liet zien dat het Nederlandse coronabeleid nergens op slaat en besloot daarom om bijna iedereen zijn hand te schudden.

Ja, ik heb de meeste mensen de hand geschud’, zegt Lange Frans tegen AT5. ‘Het was een heerlijk samenkomen met vrienden en familie. We stonden hier tegen de spoedwet en de draconische maatregelen van de regering.’

Door dit soort acties heeft de rapper niet het gevoel dat hij mensen in gevaar brengt. In tegendeel, hij bewijst juist hier iets mee, namelijk dat de regels nergens op slaan aldus Lange Frans.

‘Zolang onze minister Grapperhaus kan knuffelen op z’n eigen bruiloft, dan kunnen wij dat ook. Als de minister van Veiligheid en Justitie dat doet is hij blijkbaar niet tegen samenkomen. En dat zijn wij ook niet.’