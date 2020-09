Lange Frans witheet na Nieuwsuur-confrontatie omtrent ‘complottheorie QAnon’

Rapper Lange Frans is boos. Na een opmerkelijke podcast, waarin hij Nederlandse politici koppelde aan graancirkels en pedofilie, lijkt de Amsterdamse rapper de nieuwe kop van jut.

Heel handig had Lange Frans het dan ook niet aangepakt. In een podcast wist hij zijn woorden om te vormen tot een nieuwe soort van absurdisme. Tijdens een interview met Nieuwsuur liep de rapper(t) des vaderlands wel een beetje tegen de lamp.

Lange Frans liep namelijk woedend weg na een interview met Nieuwsuur. Hij was daarbij aanwezig op een demonstratie tegen pedofilie. Een goede zaak zou je zeggen, maar het hele blik complotdenkers was inmiddels ook al geopend.

De succesvolle Amsterdamse gap rapper was in Den Haag aanwezig om te strijden voor een hardnekkige (complot)theorie. Te noemen: QAnon. Google it.

Toen een verslaggever van het NPO-programma Nieuwsuur hem naar QAnon vraagt, werd al snel duidelijk dat Lange Frans geen interesse heeft in enige media aandacht:

“Ik denk dat er heel veel mensen zijn die in God geloven en tegen kindermisbruik zijn. […] Er zijn heel veel mensen zijn die in God geloven en niet van kindermisbruik houden”

Verslaggever @Rudybouma was bij een demonstratie tegen pedofilie op het Museumplein. Hij merkte dat veel van de demonstranten geïnspireerd werden door Qanon. “Het is niet meer alleen Amerikaans, het is wereldwijd.” pic.twitter.com/S0TI91nlqT — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) September 25, 2020

Rest alleen nog de vraag: Is Lange Frans nu helemaal van het padje af, of zwengelt hij juist een broodnodige discussie aan? Antwoorden mag in repliek onder dit artikel.

En ja, de nieuwe versie van ‘Het Land Van’ van onze Lange Frans versus Thierry Baudet op piano was verrassend goed. Daar komt geen enkel complot bijkijken.