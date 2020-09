Lekker bezig, Haarlem! Stelt antisemitische haatrapper aan als “stadsdichter”: ‘Holocaust was cover-up!’

De gemeente Haarlem staat er weer lekker op: de overheid van de hoofdstad van Noord-Holland had namelijk het lumineuze idee opgevat om een rapper die zich schuldig heeft gemaakt aan antisemitische teksten én een strafblad heeft te benoemen tot de heuse officiële stadsdichter.

In Haarlem zijn ze echt knettergek geworden:

“De benoeming van Darryl Danchelo Osenga tot stadsdichter van Haarlem leidt tot commotie. Aanleiding is een nummer uit 2012, waarin hij een vergelijking maakt tussen de slavenhandel en de genocide op Joden door de nazi’s. In de tekst noemt hij de Holocaust “een cover-up voor domme schapen” en “de behandeling van de concentratiekampen is slechts een lachertje vergeleken onze slavenhandel” [sic].”

De gewraakte tekst over de holocaust was echter lang niet de enige opmerking van Osenga die zwaar over de schreef was. Oplettende twitteraars vonden een ware waslijst aan walgelijke uitspraken op zijn Twitteraccount. Zo toonde hij begrip voor scholieren die hun hele school doodschieten, en mijmerde hij over het aanschaffen van een AK47. Ook wilde hij een vrouw doodschieten met dit geweer, omdat hij lang in de rij moest staan.

Verder moesten de NS en “artiesten” (sic!) als Jan Smit, Wolter Kroes en Gordon vrezen voor een moordaanslag, gepleegd door dezelfde Osenga. Tenslotte hoopte de man ook dat Geert Wilders ‘hopelijk het nieuwe slachtoffer van de vrij rondlopende Volkert van der G.’ zou worden.

De gemeente kan dus niet volstaan met een interview “voor meer context” of de opmerking dat onbesproken gedrag geen selectiecriterium was, zoals de vrij pathetische verweren van de gemeente luiden. Deze man is ongeschikt om namens een hele gemeente op te treden, en moet van z’n sokkel geworpen worden. Voor antisemieten en terrorismeverheerlijkers is geen plek in dit land, laat stáán als officiële stadsdichter.