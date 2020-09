”Linkse Amsterdamse gemeenteraad kan het niet meer aan: ‘Den Haag moet de regie grijpen over onze stad!’ ”

Paniek in de grachtengordel! Het Amsterdamse partijkartel maakt zich ernstige zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in de stad. Ze doen nu een oproep aan het kabinet in Den Haag om bij te sturen en desnoods in te grijpen.

Zo is D66 van mening dat het kabinet beter moet uitleggen hoe het virus in de wintermaanden kan worden bestreden. Op dit moment zijn er zelfs nog geen kerstmarkten gepland in onze hoofdstad, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

De Amsterdamse VVD doet vooral ‘boeroepen’ tegen burgemeester Femke Halsema. Volgens de liberalen zijn Halsema en haar college te afwezig in de strijd tegen corona en moet derhalve ook de testcapaciteit omhoog.

Zoals De Dagelijkse Standaard gisteren al schreef en zoals onze redacteur Bart Reijmerink vandaag noteerde: Amsterdammers zijn bang voor extra strenge maatregelen: ‘Lockdown ten koste van alles voorkomen’. Leuk hoor wonen in een rijtjeshuis in die lieve hoofdstad voor een koopsom van 1.5 miljoen.