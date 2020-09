LOL! Voor het eerst weer toeschouwers bij Grand Prix: 250 fans welkom op Monza

Nou, nou, goed nieuws hoor: bij het circuit van Monza, waar de Italiaanse Grand Prix gehouden wordt dit weekend, mogen er zowaar weer wat fans komen. En met “wat” bedoel ik echt “wat.” Want we hebben het over 250 mensen. Ja, dat lees je goed: 250. 250 supporters mogen de race bijwonen. Alle andere Italiaanse racefans moeten thuisblijven. Want corona. Ofzo.

Dan vraag je je natuurlijk af om wat voor fans het gaat. Miljonairs? Miljardairs? Of anderen? Nou, het gaat om 250 artsen en verplegers. “Er zullen 250 heel bijzondere mensen op de tribune plaatsnemen, uiteraard met social distancing: artsen en verpleegkundigen,” aldus het rampenteam Ferrari. “Dit is een symbolisch eerbetoon voor hun moed en plichtsbesef aan de frontlinie van het gevecht tegen COVID-19.”

Volgende week wordt er weer een race verreden in Italië. Dan zijn er 3.000 supporters welkom. En zo neemt het langzamerhand toe. Later dit jaar staan er races gepland met enigszins normale aantallen fans.

Ik heb wel een vraag. Als het echt waar is dat het coronavirus nog zo gevaarlijk is, waarom zijn het dan júíst artsen en verpleegsters die er dit weekend bij mogen zijn? Ik bedoel maar: als je wilt dat iemand het virus niet oploopt, dan is het toch een arts of een verpleegster. Die gaan de volgende dag immers weer aan het werk waarna ze contact hebben met allerlei verzwakte mensen die vatbaar zijn voor virussen.