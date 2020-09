Miljoenen van Nederlandse Staat naar gokbedrijven

De kansspelsector is één van de sectoren waar de coronamaatregelen het hardst toesloegen. Vanaf midden maart tot 1 juli moesten alle gokhallen en casino’s de deuren sluiten. Ook na de heropening draaien de gokpaleizen met een lagere capaciteit om aan de strenge protocollen te voldoen. Een gokje wagen hoeveel geld dit inmiddels voor de Nederlandse Staat heeft gekost? Meer dan honderd miljoen.

Miljoenenverlies voor Holland Casino

Holland Casino is voor 100% eigendom van de Staat der Nederlanden. Dat betekent dat winsten ten gunste en verliezen ten laste van de staatskas komen. Holland Casino is een monopolist op het gebied van échte casino’s in Nederland. In de gokhallen mogen namelijk geen blackjack, roulette of andere tafelspellen met echte croupiers worden aangeboden.

Het resultaat over het eerst half jaar van 2020 van Holland Casino bedraagt € 28,3 miljoen negatief. Dat is na verrekening van minimaal € 31,9 miljoen aan NOW-gelden. Als enige eigenaar van Holland Casino schiet de Nederlandse Staat er dubbel en dwars bij in. Enerzijds door het verlies, en daarmee een lagere waarde van Holland Casino, en anderzijds door de subsidie voor de loonkosten.

Daar blijft het echter niet bij. In 2019 maakte het nog een winst van € 32,5 miljoen. Normaal gesproken vloeit de winst als dividend naar de BV Nederland. Dat geldt echter niet voor de jaarwinst van 2019, want dat gehele bedrag wordt toegevoegd aan de reserves om de klappen op te vangen. Dat brengt het totaal aan lasten voor de Nederlandse Staat in de richting van de honderd miljoen.

NOW levert casino’s minimaal € 42 miljoen op

In juli publiceerde het UWV een register van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). In het register zijn alle bedrijven opgenomen die in de eerste aanvraagperiode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 een voorschot op de tegemoetkoming hebben ontvangen. Uit onderzoek van Online Casino Bonus blijkt dat Nederlandse casino’s en gokhallen over deze periode maar liefst € 41,7 miljoen aan subsidie ontvingen. De grootste vanger is Holland Casino met € 31,9 miljoen. Daarnaast kregen de ketens met gokhallen JVH Gaming, Fair Play, Novomatic en Hommerson samen ook € 9,0 miljoen.

Dit is niet alles, want ook in de periode na 31 mei 2020 bleven de gokhallen en casino’s gesloten. Door een stevige lobby bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid werd de oorspronkelijke openingsdatum vervroegd van 1 september naar 1 juli. De gehele maand juni is in deze cijfers nog niet eens meegenomen, evenals de maanden juli en verder waar de gokhallen en casino’s op halve kracht draaiden.

Mogelijke vertraging online gokken

Een ander nadelig effect van de huidige situatie is dat de voorgenomen opening van de online gokmarkt mogelijk vertraging oploopt. Minister Sander Dekker noemde in juni dat dat “mogelijk enkele maanden” zou zijn. Een uitstel van de gokwet geeft de casino’s en gokhallen meer lucht. Ze krijgen mogelijk meer voorbereidingstijd en een paar maanden minder concurrentie.