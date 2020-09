Nida wil verbod op alcoholreclame in Rotterdam: ‘Er is een nieuwe norm nodig!”

Islampartij Nida wil een volledig verbod op de reclame voor alcohol. Afgelopen donderdag diende raadslid Ercan Büyükçifçi een initiatiefvoorstel in waarin hij dit bepleit. ‘Het ontmoedigingsbeleid van de gemeente is niets vergeleken met de hoeveelheid geld die drankproducenten in reclame pompen’, zo stelt hij.

De gemeente Rotterdam is al een tijdlang bezig met een strijd tegen reclames voor ongezonde producten en/of onwenselijk gedrag. Het CDA richt zich op ongezond eten, Denk is tegen overspelreclame, Partij voor de Dieren is tegen confetti in de lucht en GroenLinks werkt aan een verbod op plastic ballonnen.

Het is dus niet zo gek dat Nida zich aansluit bij deze trend, door aan te komen met een verbod op alcoholreclames. En eerlijk gezegd is dat helemaal prima. Het is namelijk niet alsof ze pleiten voor een verbod op alcoholische dranken. Reclame voor tabak of drugs is ook verboden en dat (ver)koopt men ook nog steeds. Maar het geld wat de gemeente er nu instopt heeft straks dan misschien wel wat meer ‘slagkracht’.

Nida moet natuurlijk wel uitkijken dat ze niet verkeerd worden geïnterpreteerd. Ik kan me namelijk best voorstellen dat sommige mensen dit zien als een eerste stap richting een alcoholverbod vanuit een islamitische insteek. En dan krijg je het beeld van een moslimpartij die langzaamaan de Nederlandse maatschappij wil islamiseren. Zou zomaar kunnen hoor, maar daar kun je ze hier in ieder geval niet op betrappen!