Nog meer ellende in 2020: oorlog breekt uit tussen Armenië en Azerbeidzjan – Armeense mannelijke bevolking is zojuist gemobiliseerd!

Er gebeurt kennelijk zo veel in 2020 dat ik er niet eens meer van opkijk dat de hele aanloop naar een nieuwe oorlog me compleet ontschoten is! Armenië en Azerbeidzjan zijn in conflict geraakt door de afgescheiden regio Nagorno-Karabach, die vier helikopters, vijftien drones en tien tanks van Azerbeidzjan zegt te hebben vernietigd. Armenië en Nagorno-Karabach hebben inmiddels hun mannelijke bevolking gemobiliseerd!

Het christelijke Armenië en het islamitische Azerbeidzjan zijn begonnen met oorlogvoering. Wat er op dit moment gebeurt zijn namelijk geen schermutselingen meer zoals we gewend zijn van Israël en Hezbollah, of de laatste jaren tussen Noord- en Zuid-Korea. Dit conflict in de Kaukasus lijkt veel sneller te escaleren tot een echte oorlog.

Het conflict is ontstaan door de in 1988 autonoom geworden regio Nagorno-Karabach. De situatie in de Kaukasus lijkt wat dat betreft op een mix van conflictscenario’s: de Balkan-oorlogen, Koerdische conflicten en (hoewel minder gewelddadig) de situatie van de Catalanen in Spanje. De regio heeft namelijk een christelijke Armeense minderheid, maar ligt midden in Azerbeidzjaans grondgebied. Het gebied wordt internationaal ook erkend als onderdeel van Azerbeidzjan, maar daar denken ze in Nagorno-Karabach dus héél anders over.

Het conflict is vandaag in ieder geval dusdanig geëscaleerd dat de Europese Unie, Frankrijk, de Paus, Turkije en Rusland al hebben gereageerd en eisen dat de vijandelijkheden per direct stoppen. En daar wordt het interessant, want Turkije richt zich specifiek tot Armenië en zegt Azerbeidzjan met “alle middelen” bij te staan. Terwijl Rusland, die normaliter de Armeense kant kiest, oproept tot een algeheel staakt-het-vuren. Het zou dus heel goed kunnen dat hier straks een conflict oplaait dat een aanzuigende werking heeft op andere mogendheden. Voor je het weet maken de Turken en de Russen er een proxy-oorlog van!