Oostenrijk neemt geen verder risico en kondigt tweede golf af

Bondskanselier Sebastian Kurz spreekt in zijn verklaring over een tweede golf van coronabesmettingen. In Oostenrijk verwacht men dat het dagelijkse aantal besmettingen snel naar duizend per dag zal gaan, gisteren signaleerden ze er al 869. De hoofdstad Wenen is de bron van zeker 50 procent van de besmettingen in het land.



Vanaf morgen zullen mondkapjes weer verplicht worden voor winkels en openbare gebouwen. In de supermarkten en het openbaar vervoer was dit al het geval. Kurz zegt er alles aan te willen doen om een nieuwe lockdown te voorkomen.

Het opvallende is dat ook hier de hoofdstad (en de regio eromheen) de bron van zeker de helft van alle besmettingen in het land is. Dat is in België (Antwerpen, hoofdstad van Vlaanderen) zo en in Nederland is het de Randstad.

De roep om lokale lockdowns wordt overal in Europa steeds luider, heb ik het idee. En dat gaat er volgens mij voor zorgen dat het voornamelijk grote steden zijn die op slot zullen gaan. Parijs of Barcelona zijn misschien wel de eerstvolgende.

En dat is volkomen logisch als je daar zo’n groot percentage van de bronnen kunt vinden. Maar aan de andere kant denk ik ook dat de weerstand tegen zulke maatregelen alleen maar verder toe zal nemen als men lockdowns af gaat kondigen. Ondernemers lopen gewoon het risico financieel te worden gewurgd (afhankelijk van de sector waar ze in werken natuurlijk) en die beginnen zich steeds meer af te vragen of de maatregelen wel proportioneel (gaan) zijn.