Opening grootste windmolenpark van Nederland levert kritiek op: meeste stroom gaat naar Microsoft

Vandaag is het grootste windmolenpark van Nederland geopend in de Wieringermeer. Voor nauw betrokkende een groot feest natuurlijk, want het park heeft de capaciteit om voor bijna 400.000 huishoudens stroom op te wekken. Echter gaat verreweg het meeste van deze stroom naar een datacenter van Microsoft. Nederlandse huishoudens profiteren er dus niet van…



En zo lijkt de Groene Droom dus uiteen te spatten, want niet de Nederlandse burger profiteert van de groene stroom maar het ‘grootkapitaal’. Voor omwonenden is het een bittere pil, zij voelden zich al vanaf het begin niet serieus genomen in hun bezwaren. En nu blijkt ook nog eens dat verreweg de meeste stroom van dit park niet naar Nederlandse huishoudens gaat maar naar Microsoft.

“Hartstikke goed hoor, die groene stroom”, zegt hij, “maar het is jammer dat veel van die stroom naar Microsoft gaat, naar dat datacentrum, en wij profiteren er als buurt veel te weinig van.”

Zo’n 1100 omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de komst van het park, maar het mocht baten. Het park is er, en Microsoft zal de overheid er dankbaar voor zijn.

Vattenfall, het bedrijf dat het park heeft gerealiseerd, is van mening dat omwonenden hun kritieken hadden moeten uiten op het beleid van de overheid en niet op Vattenfall. Het beleid van de overheid zorgt ervoor dat Microsoft in staat is om zoveel stroom te krijgen van dit nieuwe park.

“Het enige waar wij ons mee bezig houden is het vergroenen van het energieaanbod en daar mag iedereen gebruik van maken, dus ook Microsoft. En ook de huishoudens hier in de Wieringermeer.”