Oproep burgemeester aan winkels: ‘Verkoop geen messen aan kinderen om ze in bedwang te kunnen houden’

Winkelketens zoals IKEA, Blokker, Xenos en Hema zouden bijdragen aan het faciliteren van boze jongeren die al drillrappend elkaar neersteken. Om die reden doet Jan Hamming, de burgemeester van Zaanstad nu een appel op de bekende winkelketens om geen messen meer aan jongeren te verkopen.

De Zaanse burgemeester maakt zich ernstige zorgen over het bezit van steekwapens onder jongeren. Maar in plaats van ‘het beestje bij de naam te noemen’ krijgen nu bekende winkelketens de schuld. Die verkopen immers keukenmessen en jongeren kunnen die gewoon kopen zonder zich te hoeven legitimeren.

Volgens het AD is de aanleiding een besluit van winkelketen Action om bepaalde type keukenmessen niet langer te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar. Die leeftijd zegt overigens alles, want we zien steeds vaker dat daders van geweldsincidenten net uit hun luiers zijn gekropen.

Dit voorjaar constateerde de Zaanse wijkagent Lesley de Boer dat meerdere kinderen tussen de 12 en 14 jaar messen bij zich droegen die ze voor soms nog geen euro op de kost wisten te tikken bij een van de bovengenoemde winkelketens.

Volgens de politie uit de Zaanstreek is het aantal incidenten met jongeren en messen sinds de leeftijdsgrens bij Action gedaald. De vraag is dan ook: ‘Is een leeftijdgrens voor het kopen van een mes de ultieme oplossing om het oplaaiende geweld onder jongeren te voorkomen?’ We gaan het zien.