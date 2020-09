Paardenmeisje Britt Dekker en ‘Dutch Diva’ Marga Bult zijn Akwasi zat: “Mijn docent noemde me een onhandelbaar lui varken!”

Het ‘Aquarium’ van roeptoeter Akwasi was gisteren het meest gelezen nieuws van Nederland. Wat was nu daadwerkelijk het geval? De drill rapper had in een interview gezegd dat hij in het verleden weleens door zijn juffrouw was uitgemaakt voor ‘Aquarium’…

Gelukkig sprong het opgezadelde paardenmeisje Britt Dekker meteen in de bres en kwam ze met een messcherpe Tweet om de visvijver van Akwasi eens daadwerkelijk goed te reinigen.

Ja en mijn docent noemde me een onhandelbaar lui varken haha moet ik nu ook gaan huilen ? Deze man… https://t.co/ITADVx0Y6M — Britt Dekker (@Brittjje) September 5, 2020

Met bovenstaande Tweet heeft Dekker natuurlijk een punt. Ondergetekende (Kenneth) werd vroeger op de basisschool ook weleens gekscherend uitgemaakt voor ‘Ketnet’ (een belediging destijds onder Nederlandse kinderen, want Belgisch!). Uw reporter heeft daar persoonlijk geen trauma’s aan overgehouden, maar het blijft natuurlijk de vraag hoe anderen daar mee om zouden gaan.

In het geval van Akwasi heeft dat dus blijkbaar diepe impact op hem gehad. Natuurlijk ontzettend vervelend wanneer hij dat als kwetsend heeft ervaren, maar stop eens even met dat zieke spelletje dat alles te maken heeft met je afkomst of huidskleur. Want dat is natuurlijk wel hetgeen Akwasi nu impliceert. En dat is eveneens zeer kwalijk.

Godzijdank hebben we ook de Eurovisiesongveteraan Marga Bult nog:

En ze noemden mij spillebeen met ‘n konijnengebit! Grow up man, wordt je alleen maar sterker van. 💪 https://t.co/zTn0PId78z — Marga Bult zangeres-presentator-dagvoorzitter. (@margabult) September 5, 2020

De vraag is nu: ‘Wat is er eigenlijk erger? Iemand vergelijken met een aquarium, Ketnet noemen of iemand een konijnengebit aanpraten? Die vraag zouden we elkaar toch eigenlijk niet eens moeten stellen?

Waar hebben we het nu daadwerkelijk over? Louter racisme of algemene pesterijen die helaas overal voorkomen? In dat laatste geval kan men ook gewoon doneren aan de Stichting Stop Pesten. Dan hoeven we tenminste ook niet meer continu ‘etnisch te profileren’.