Pathé stopt met vertonen van films met Zwarte Piet erin: ‘Iedereen is bij ons welkom’

De afrekencultuur, of de cancelculture, sijpelt steeds verder door in onze samenleving. Na Bol.com en andere bedrijven gaat ook bioscoopketen Pathé Zwarte Piet in de ban doen. Iedereen is bij Pathé welkom, behalve Zwarte Piet….



De deugbrigades in Nederland lijken een effectief wapen te hebben gevonden, het geïmporteerde wapen, de zogeheten afrekencultuur lijkt nu toch bijna ‘normaal’ te worden. ‘Foute’ meningen en/of uitingen zijn binnen deze afrekencultuur echt passé. Alles wat SJW/Woke-Nederland niet vindt kunnen kan rekenen op de bijltjesdag.

Pathé vindt dat niemand mag worden gediscrimineerd en besluit daarom om Zwarte Piet in de ban de ban te doen. Waarmee ze dus eigenlijk zeggen: Zwarte Piet is racisme. Alle films waar Zwarte Piet in voorkomt zijn niet meer welkom bij Pathé bioscoop.

“Daarom draaien we geen films meer met zwarte pieten. Alleen films met bijvoorbeeld roetveegpieten zijn nog bij Pathé te zien. Iedereen is bij ons welkom en moet zich ook welkom voelen.”

En zo is Pathé het eerste bedrijf binnen de Nederlandse filmsector die Zwarte Piet in de ban doet. Als we kijken naar Bol.com en de hele soap rondom de verbanning van Zwarte Piet daar, zullen we niet raar opkijken als soortgelijke filmbedrijven Pathé gaan kopiëren.

En zo verdwijnt Zwarte Piet langzaam uit de samenleving.