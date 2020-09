Persconferentie Rutte: ‘Advies OMT gevraagd wegens grote zorgen over situatie Randstad’

Premier Rutte lijkt Nederland met zijn persconferentie alvast mentaal voor te bereiden op de komst van nieuwe (lockdown-)maatregelen. Die zullen waarschijnlijk eerst gaan gelden voor de Randstad en wat andere corona-haarden, als het OMT dat maandag adviseert. En die kans zit er dik in!

Het aantal besmettingen loopt weer flink op. Ook het aantal ziekenhuisopnamen en overlijdens is weer gaan stijgen. In de statistieken valt het allemaal nog wel mee wat ernstige gevallen betreft, maar we weten ook dat er een grove tien dagen verschil zit tussen de situatie die de cijfers schetsen en de situatie zoals die in werkelijkheid is.

Maar zelfs al blijft het aantal sterfgevallen relatief laag, dat kan nog steeds wél betekenen dat we straks tegen allerlei problemen aan gaan lopen. Ziekenhuizen krijgen namelijk steeds meer patiënten binnen die ze ook steeds beter kunnen stabiliseren. Maar als het er te veel in een te korte tijd worden dan is er geen houden meer aan! Dan takelen patiënten af die normaal gesproken wél behandeld hadden kunnen worden. En ‘normale’ niet-coronapatiënten worden dan uiteindelijk ook niet meer op tijd geholpen.

Tot het moment dat het misgaat (dus oplopende sterfgevallen) is er maar weinig informatie waaruit af valt te lezen hoe nijpend de situatie straks zou kunnen worden. Het aantal ziekenhuisopnamen op zich zegt namelijk niet zo veel. Sterfgevallen die niet direct naar het coronavirus te herleiden zijn, worden niet als corona-doden geregistreerd. En zolang er geen corona-doden worden geregistreerd, is er maar weinig wat er echt kan worden gedaan om het urgentiebesef onder de bevolking in stand te houden.

Ik verwacht dat de Randstad gebieden dus zullen worden geconfronteerd met een nieuwe lockdown en dat ‘essentiële beroepen’ en risicogroepen meer testmiddelen ter beschikking zullen gaan krijgen. Het doel is dan om de druk op de zorg weer beheersbaar te houden.

Ik ben er alleen bang voor dat we in Nederland straks veel mensen zullen gaan zien die hun eigen regio proberen te ontvluchten. Er worden nu al steeds meer Randstedelingen gesignaleerd die hun trouwerij aan de andere kant van het land houden. Ik vraag me af of dit kabinet daar rekening mee gaat houden.