Politie maakt einde aan Grapperhouseparty: ‘200 jongeren was toch net een Grappie teveel!’

De politie heeft zaterdagavond een feest in Amstelveen -nog geen 20 kilometer van de woonplaats van minister Ferd Grapperhaus vandaan- beëindigd waarop meer dan 200 jongeren aanwezig waren. Echter hadden deze jongeren niet het Grapperhaus-privilege en was de politie al aanwezig nog voordat ze gezamenlijk op het ‘ja-woord’ konden proosten.

Het feest, dat voornamelijk bestond uit studenten (grappighaus feitje: ooit studeerde onze Ferdinand zelf ook) was gaande op de studentencampus Uilenstede. De politie zegt dat er niet voldoende afstand werd gehouden tot elkaar. Waar kennen we dat ook alweer van? “Daarnaast was er een flinke hoeveelheid alcoholhoudende drank aanwezig”, aldus de politie Amstelveen.

[ Feest op studentencampus beëindigd ] Zaterdagavond rond 21.25 uur ontvingen wij via de Gemeenschappelijke Meldkamer… Geplaatst door Politie Amstelveen op Zondag 13 september 2020

De Telegraaf noteert dat het in de nacht van zaterdag op zondag helemaal misging in Amstelveen. De politie kwam dan ook af op een melding dat er meer dan vierhonderd bezoekers aanwezig waren op een illegaal feest. Dat is natuurlijk ruim boven de Grapperhaus-norm van 35 genodigden.

Toen de politie eenmaal was gearriveerd bleken er ‘slechts’ 200 jongeren aanwezig te zijn. 200 feestende jongeren gedeeld door 35 bruiloftsgasten maakt 5,7 op de Schaal van Grapperhaus. Toch werd het studentenfeest heel erg serieus genomen door de politie. Alle toegangswegen naar het feest werden afgesloten.

Ongeveer 50 feestgangers weigerde te vertrekken. Daardoor heeft de inzet van politiehonden een einde moeten maken aan het festijn. Een 24-jarige herrieschopper is uiteindelijk aangehouden, maar hij hoeft gelukkig niet meer te vrezen voor een strafblad.