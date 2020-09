Politie onderbemand en overbelast door al die ‘verwarde personen’, inspectie wil inzet van hulpverleners

Middelgrote steden en plattelandsregio’s merken er het meest van: de politie komt nauwelijks meer in de wijk. Onderbemanning en overbelasting bij de politie zorgt ervoor dat ze alleen nog optreden bij noodzakelijke taken, dat concludeert de inspectie. Zij wijzen op een schrijnende oorzaak, maar bieden ook een belachelijke oplossing!

De politie loopt achter de feiten aan en beschikt niet meer over de capaciteit om preventief, in plaats van repressief, op te treden. Één van de redenen hiervoor is, volgens de inspectie, de vele meldingen van ‘verwarde personen’ die de politie in behandeling neemt (en ook moet nemen). De politievakbond zegt dit probleem al veel langer aan te kaarten, maar geen gehoor te vinden bij de politiek.

Maar de inspectie komt dus ook met een oplossing: ‘Als nou eerst de juiste hulpverleners kunnen reageren op zo’n melding van een ‘verward persoon’, dan heeft de politie meer tijd voor andere taken!’ Nou is volgens mij meestal de reden dat er een melding wordt gemaakt van een verward persoon, omdat hij gevaarlijk is. En als iemand gevaarlijk is, dan is het al snel een taak voor de politie! Het is wat mij betreft dan ook een schijnoplossing en symptoombestrijding.

Het echte probleem, de hoeveelheid ‘verwarde personen’, wordt hiermee namelijk níét aangepakt. En daar komt nog bij dat die term vrijwel direct als een labeltje maar op alles en iedereen wordt geplakt. Opaatjes met Alzheimer en een 20-jarige gewelddadige vluchteling met PTSS, zijn toch echt wel twee verschillende typen ‘verward’.