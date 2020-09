Politiebonden hebben genoeg gehad van criminele asielzoekers: ‘Vastzetten en uitzetten!’

Normaalgesproken houden politiebonden hun politieke mening voor zich, maar nu heeft Den Haag een probleem zó enorm uit de hand laten lopen dat ze zich niet meer kunnen inhouden. De Tweede Kamer moet eens wat doen aan misdadige uitgeprocedeerde asielzoekers die al brandschattend door Nederland trekken, vinden ze. Er zijn gevallen van lieden die al zo’n 600 misdaden (!) op hun strafblad hebben staan.

Genoeg is genoeg, zou je zeggen. Maar één probleem in dit land blijft maar onaangepakt: migranten die aan de lopende band misdrijven plegen, en maar niet worden uitgezet. En nee, dit is geen hartekreet van de PVV. Ook de Nederlandse Politie Bond schaart zich achter degenen die minister Grapperhaus oproepen om nu eindelijk eens werk te maken van het uit het land gooien van veelplegende kansloze migranten, die werken als een spons op de beschikbare politiecapaciteit.

NPB-voorzitter Jan Struijs is er helemaal klaar mee:

“Voorzitter Jan Struijs: “We zien dat de landen van hun herkomst deze mensen niet meer opnemen. Dat is een politiek probleem. Er wordt veel over gesproken in de Tweede Kamer, maar de realiteit is dat deze mensen, vooral jonge mannen, rondlopen, geen inkomen hebben en aan de lopende band misdrijven plegen.”

De criminele illegalen kosten de politie ontzettend veel tijd. “Je moet zo iemand aanhouden, je moet hem overbrengen, hij moet ingesloten worden, het proces-verbaal moet worden opgemaakt, je moet goed opschrijven wat er gebeurd is. Je bent zomaar zes uur aan zo iemand kwijt. Die capaciteit zouden we liever gebruiken om moorden op te lossen of andere ernstige zaken te doen. Het kost heel veel capaciteit.””