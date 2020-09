Raad van State kritisch over Miljoenennota: ‘niet eerlijk over terugbetalen staatsschuld en geen rekening gehouden met impact tweede golf’

De Raad van State zegt de beweegredenen voor het op laten lopen van de staatsschuld maar al te goed te begrijpen. Ze zijn echter ook kritisch op het jaarverslag. Het kabinet houdt volgens hen geen rekening met de economische effecten bij een tweede coronagolf. Ook is de Raad van mening dat er te veel wordt verzwegen over hoe de oplopende staatsschuld zal moeten worden terugbetaald.

We zitten eigenlijk al midden in een economische crisis waarbij we nog enigszins beschermd worden tegen de effecten ervan. Als een tweede golf uitblijft dan is de kans aanwezig dat we er vrij snel weer uitkomen, zonder al te veel kleerscheuren. Maar dat is alsnog een vrij precaire situatie. Als het wél misgaat dan lijkt het mij toch wel fijn om te weten hoe we dat gaan bekostigen.

Want bedenk je wel dat de economie in de rest van de wereld ook niet op hetzelfde oude niveau draait. Het wordt (afhankelijk van de sector natuurlijk) voor iedereen moeilijker om de boel draaiende te houden. Het zou best wel eens kunnen dat economieën overal ter wereld een enorme verandering ondergaan waar iedereen zich op zal moeten aanpassen.

Maar goed, stel dat het lukt om al die veranderingen het hoofd te kunnen bieden, dan nog zit Nederland met een enorme schuld die hoe dan ook zal moeten worden afbetaald. Die discussie zullen de coalitiepartijen pas na de verkiezingen aandurven, ben ik bang.