RIVM-baas Van Dissel waarschuwt voor stijgend aantal besmettingen en wil maatregelen: ‘studenten en horeca zijn het probleem’

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen en is boven de zogeheten drempelwaarde uitgekomen. Nederland zit momenteel op 7,3 positief geteste personen per 100.000 inwoners. Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel is dit te hoog en komt het vooral door studenten en de horeca. Die zijn straks de pineut als er nieuwe maatregelen komen!



Van Dissel bepleit in feite het instellen van een avondklok voor studentensociëteiten en de horeca, alsmede het beperken van het maximale aantal contacten voor die groep. Maar, zo onderstreept Van Dissel wel, hij pleit niet voor een landelijke lockdown. Het zal dan in de praktijk vooral om de Randstad gaan, want die kleurt weer langzaam rood op de kaart.

Dat gaat een hoop frustratie opleveren ben ik bang. En ik vraag me ook af of dit überhaupt wel zoden aan de dijk gaat zetten. Die drempelwaarde is namelijk een algemeen cijfer, want ja, het aantal besmettingen stijgt maar het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen blijft laag. Zolang die laatste twee niet stijgen is er toch weinig aan de hand?

Volgens mij kunnen ze beter komen met een maatregel of een advies voor studenten dat ze zichzelf eerst in quarantaine zetten voordat ze op bezoek gaan bij kwetsbare mensen. Dan kan de horeca langer openblijven en hebben studenten ook nog een beetje een leuk begin van hun studiejaar.