RIVM en LNAZ waarschuwen: ‘capaciteitsbehoefte ziekenhuizen verdubbelt wekelijks’

‘Medio oktober verwachten we dat er zo’n 2.250 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen, inclusief op de intensive care.’ zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel middels een presentatie. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zegt nu dat de capaciteitsbehoefte van ziekenhuizen wekelijks verdubbelt. Met andere woorden, we schieten nu omhoog qua besmettingsaantallen.



Volgens Van Dissel heeft Nederland minimaal drie weken een reproductiegetal van 0,9 nodig om het virus weer in bedwang te kunnen houden. Het reproductiegetal staat momenteel op 1,3, dus dat betekent harde maatregelen. Die krijgen we nu ook voor de kiezen. Maar die getallen zeggen niet zoveel.

In de praktijk komt dit neer op een enorm fiasco als het ons binnen die drie weken niet lukt. Ziekenhuizen zijn een week geleden al begonnen met het landelijk spreiden van patiënten, omdat sommige ziekenhuizen nu al overvol dreigen te raken of dat inmiddels al zijn.

Volgende maand dreigen de coronapatiënten de reguliere zorg te verdringen. Het zal er misschien om spannen aangezien het zorgpersoneel de patiënten er nu wel weer sneller bovenop weet te helpen. Maar dat lukt dus lang niet altijd en dan wordt het heel snel, héél druk in de ziekenhuizen. Met alle gevolgen van dien.

Wat iedereen nu het beste kan doen is zich de komende drie weken gewoon zoveel mogelijk afzonderen. Niet alle sociale contacten afkappen, want dat is ook niet gezond, maar beperk het gewoon tot 4-8 man. En wandel gewoon ruim om iedereen heen en ga maar even niet op vakantie. Zo moeilijk is het allemaal niet, gewoon even doorbijten.

En als het dan eindelijk voorbij is, dan kunnen we de boel eens even goed gaan evalueren! Over of de advisering en besluitvorming van de overheid juist is geweest. Waar dat virus nou precies vandaan komt. En hoe schadelijk het virus nou écht is, al dat soort dingen. Moeten we het allemaal over hebben! Maar pas later.

Nu kan iedereen in de tussentijd mooi z’n bronnen op orde krijgen en dan hebben we over een maand of twee wellicht een keer weer wat strak onderbouwde kritiek- en discussiepunten waar we het met z’n allen over kunnen hebben. In plaats van de huidige samenzweringstheoristen die telkens weer in de schijnwerpers staan en van alles roepen. Gebruik de tijd goed. En dan bedoel ik dus niet mensen op Facebook waarschuwen voor Bill Gates, 5G en straks een tekort aan toiletpapier!