Rob Jetten (D66) heeft gelijk: Famke Louise moet geld coronacampagne terugbetalen

Rob Jetten van D66 vindt dat Famke Louise het geld moet terugbetalen dat ze kreeg voor de corona-campagne van de Rijksoverheid. En daar heeft hij helemaal gelijk in!

Dat gaan jullie vast niet veel vaker meer zien op deze site, maar ja: Rob Jetten heeft gelijk. Die turbokamper van een Famke Louise, die het volgens mij altijd al puur en alleen om het geld te doen is, heeft het flink voor zichzelf verpest.

Ze snapt kennelijk niet dat het nogal dom is om je tegen de maatregelen uit te spreken als je daarvoor nog betaald werd om de maatregelen juist te prijzen. Een beetje alsof je met een peuk in je bek op straat staat terwijl je net bij mensen thuis bent wezen collecteren voor KWF. Dat vinden de mensen (en KWF) niet zo leuk dan!

Dus ja, voer die druk bij haar alsjeblieft op zodat ze alles terug gaat betalen. Gaat ze denk ik toch niet doen, maar hoe meer ze dan uiteindelijk tegenstribbelt, hoe eerder we van haar af zijn. Want vroeg of laat mondt dat uit op een relletje en zoveel slechte publiciteit dat niemand haar meer wil boeken straks. Doe Nederland een plezier, en geef geen reet om dit kind.

En boycot die andere BN’ers van #ikdoenietmeermee ook maar direct, dat is net zo achterlijk volk.