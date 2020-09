Rutte! De Jonge! Persconferentie: ‘Die Haager Regierung’: Dit is alles wat u moet weten over de nieuwe maatregelen!

Zoals verwacht werden er vandaag weer nieuwe coronamaatregelen afgekondigd door premier Mark Rutte en Hugo de Jonge. Het komt er op neer dat we ons weer moeten terugtrekken in onze schulp omdat het coronavirus nog steeds niet onder controle is. “Met dank aan de studenten”, aldus het kabinet.

Na een vermoeiende persconferentie (zie helemaal onderaan dit bericht, vanaf minuut 44, gaap) is het misschien wel fijn om de belangrijkste feitjes even op een rijtje te hebben:

• Kinderen tot in de leeftijd van 13 jaar hoeven niet getest te worden op (corona)klachten. Om Jesse Klaver ter goede te komen (verkiezingen 2021) hoeven ook kinderen met een snotneus niet langer thuis te blijven.

• De meeste besmettingen (10 procent volgens Rutte) vinden plaats op het werk. Het advies blijft dan ook: Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd nog steeds het kantoor.

• Spreek niet af met meer dan zes gasten. Niet binnens- en niet buitenshuis.

• Bruiloften, en dan maakt het niet uit of minister Grapperhaus wel of niet aanwezig is, mogen binnen de regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden) nog ‘slechts’ vijftig gasten verwelkomen, in plaats van honderd.

• Binnen deze regio’s zijn er ook uitzonderingen. Voor demonstraties, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten wordt een oogje toegeknepen.

• Dat geldt overigens niet voor de horeca binnen deze regio’s. Die moeten vanaf nu om klokslag 00.00 de lampen aanzetten en mogen vanaf dan ook geen hapjes en drankjes meer serveren. Om 01.00 uur moeten alle uitbaters van de ‘deelnemende gebieden’ hun klanten de zaak hebben uitgewerkt.

• Amsterdam gaat openbare parken ’s nachts sluiten om illegale feesten tegen te gaan.

• In Den Haag en omstreken gaan ze inzetten op extra handhaving. Horecagelegenheden in de Hofstad zullen dan ook niet ontkomen aan een controle.

• In Rotterdam is er een heuse wedstrijd aan de gang. Diegene met het beste idee om corona (onder jongeren) in te dammen maakt aanspraak op 10.000 euro, uitgeloofd door burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Wie is die rare man naast #Irma? pic.twitter.com/RtcRAhne9R — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 18, 2020

Enfin, De tijden dat Mark Rutte nog gezellig naar een gaybar in Rotterdam ging liggen voorlopig ver achter ons. Wie weet ooit nog eens.