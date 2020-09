Rutte haalt uit naar juichende voetbalsupporters: ‘gewoon je bek houden’

Het laatste wat je zou verwachten van premier Rutte is dat hij tegen mensen zou zeggen dat zij hun ‘bek moeten houden’. Toch heeft Rutte deze sneer daadwerkelijk op camera gezegd. Er werd aan Rutte gevraagd of het realistisch was dat supporters niet juichen in een stadion. Volgens de premier is dit prima te doen; namelijk door gewoon stil te zijn…



Rutte is zichtbaar getergd, of het nu daadwerkelijk komt door de supporters van Feyenoord of dat het helemaal misgaat met het aantal besmettingen is onduidelijk. Eén ding is wel duidelijk: Rutte heeft het helemaal gehad met mensen die zich niet houden aan de regels.

Als onze premier dit soort dingen voor de camera zegt, dan kunnen we ons beter schrap zetten voor wat er gaat komen. Die lockdown gaat er vroeger of later alsnog komen.

Premier Rutte heeft geen enkel geduld voor juichende voetbalsupporters: 'je moet gewoon je bek houden.' pic.twitter.com/cT7U4A90vQ — Marieke v/d Zilver (@mvdz_) September 21, 2020

Morgen komt het RIVM weer met de nieuwe, uitgebreide weekcijfers en dan krijgen we toch een beter beeld van de huidige situatie. De vraag is namelijk of strikter beleid nog veel verschil gaat maken, aangezien de tweede golf al lijkt te zijn begonnen. Het aantal besmettingen neemt per week gigantisch toe en ook de ziekenhuizen merken dat het aantal patiënten met corona snel stijgt.

Ruttes frustratie, en ook zijn sneer, is ergens te begrijpen. Maar uiteindelijk is het ook het resultaat van zijn eigen beleid, dat te vaag en te chaotisch was. Het was wachten op dit soort ‘overtredingen’ – Feyenoord hield zich in principe aan de geldende regels, alleen de supporters niet altijd.