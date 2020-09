Onderzoek gestart naar ‘gillende’ supporters. “Feyenoord neemt het niet zo nauw met de corona voorschriften”

Een voetbalpotje in de Eredivisie ontketent een ware rel, mensen door het hele land waren mensen verontwaardigd dat er zo veel supporters aanwezig waren. En om het nog erger te maken gingen deze supporters ook nog gillend hun club toejuichen, het moet niet gekker worden…





Gisteren mochten er 13.000 supporters aanwezig zijn, in de praktijk waren dit er wat meer. Dit kwam omdat mensen uit één familie kaarten konden bijkopen voor hun kinderen. Op televisie was te zien dat mensen die dicht op het veld zaten, zich niet altijd goed aan de anderhalve meter hielden. En dit schoot in de verkeerde keelgat bij sommige Nederlanders.

Het bestuur van Feyenoord erkent dat de supporters misschien hier en daar wat regels hadden verbroken. Om het boetekleed aan te trekken gaat de club nu een heus corona-onderzoek doen.

“Inderdaad is op momenten duidelijk hoorbaar geweest dat het publiek zich uitte, bijvoorbeeld door kortstondig een paar regels uit een clublied te zingen, door gejuich of juist door het uiten van ontevredenheid,” aldus woordvoerder Raymond Salomon. “Dit is bij deze wedstrijd niet anders geweest dan bij andere wedstrijden tijdens deze en ook de vorige speelronde. De vraag is of je deze vormen van emotie rond een wedstrijd volledig kunt uitbannen.”

De club gaat om tafel zitten met de lokale driehoek en het Erasmus MC om te kijken wat het effect is van juichen en gillen in het stadion.

„Om te zien of ondanks onze maximale voorbereiding dingen in het vervolg toch nog anders zouden kunnen.”