SGP trapt vrijzinnige campagne af: ‘Gaan dankzij de gereformeerden straks de nachtclubs, technobunkers én megakerken weer open?!’

Als het aan de Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) ligt, dan pakken we zo snel als mogelijk onze vrijheid weer terug. Vandaag zette de partij tijdens een algemene ledenvergadering hun plannen uiteen. Zo wil de partij meer duidelijkheid van Rutte en De Jonge over het afbouwen van de coronamaatregelen.

“Neem die anderhalvemeter-maatregel. Wanneer kunnen we weer terug naar normaal?”, vroeg Van der Staaij zich af.

Volgens Van der Staaij moeten we ons niet blijven blindstaren op een vaccin:

“Laat het kabinet zich daarbij niet blindstaren op een vaccin – de vraag is en blijft wanneer de risico’s zodanig beperkt zijn geworden dat met of zonder vaccin een verdere afschaling verantwoord is. […] We moeten van de nood geen deugt maken.”

Terug naar het goede oude leven. Het leven van weleer, van vóór de corona. Het klinkt inmiddels als een eeuwigheid geleden, maar het is wél wat de SGP graag ziet gebeuren onder leiding van de kersverse opnieuw gekozen leider Kees van der Staaij. Een paar maanden geleden zouden dergelijke opvattingen nog worden gezien als een stap terug in de tijd, maar nu klinkt het ons als toekomstmuziek in de oren.

Moet je je even voorstellen dat we straks notabene namens dankzij de gereformeerde partij (3 zetels in de Tweede Kamer) weer ouderwets kunnen nippen aan een Martini Pornstar in de Rotterdamse club OQ, of dat we massaal kunnen dansen op een legaal Grapperhousefeestje met snoeiharde Weddingtechno.

Natuurlijk zijn Van der Staaij en zijn SGP de minsten niet en sluiten ze ook de religieuze instellingen kerken niet uit. Ook die zouden weer als vanouds moeten kunnen genieten van hun rituele vrijheid. En zo is het maar net, want vrijheid is blijheid!