Sigrid Kaag en haar D66 zijn helemaal in hun nopjes vanwege de komst van een Europees ‘actieplan tegen racisme’

Hallelujah! De Europese Unie komt met een zogeheten ‘actieplan tegen racisme’. Daar is waarschijnlijk geen weldenkend mens op tegen, maar D66 melkt het natuurlijk weer uit om ‘het belang van een Europese Superstaat’ aan te tonen.

In een ultieme poging om het racisme in Europa te beteugelen, komt de Europese Commissie met een speciaal actieplan voor de komende vijf jaar. In dat plan staan spannende dingen zoals: ‘Er komt een anti-racismecoördinator en jaarlijks zal er worden gekozen voor een ‘Europese Diversiteitshoofdstad’.

D66’er Samira Rafaela heeft tegenover AD al aangegeven dat dit “als muziek in mijn oren” klinkt. Weten wij meteen ook weer hoe laat het is. Want dit is natuurlijk symboolpolitiek pur sang.